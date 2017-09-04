Экс-полузащитник «Динамо» Ванкёр перешёл в «Антальяспор»

«Антальяспор» официально объявил о переходе бывшего полузащитника московского «Динамо» Вильяма Ванкёра, в последнее время выступавшего за «Рому». Соглашение турецкого клуба с французским футболистом рассчитано на три года.
Сумма трансфера не разглашается. Однако недавно зарубежные СМИ писали, что римляне получат за полузащитника € 0,5 млн. Примерно такую же сумму в 2015 году итальянский клуб перечислил «Динамо».
Ванкёр защищал цвета «Марселя» в прошлом сезоне на правах арендного соглашения. Хавбек принял участие в 29 матчах марсельцев в Лиге 1 и стал автором одной результативной передачи.
Субисаррета: «Марсель» делал Ванкёру хорошее предложение, он отказался