Гол игрока «СКА-Хабаровск» Коряна не спас Армению от поражения в матче с Данией

Сборная Армении проиграла команде Дании в матче восьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 1:4.
На 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян. Спустя 10 минут Томас Делейни сравнял счёт, а в середине первого тайма Кристиан Эриксен вывел датчан вперёд. Во второй половине игры Делейни оформил хет-трик и закрепил победу гостей.
Видео гола Коряна можно посмотреть в «Твиттере».
Турнирное положение в группе Е: 1. Дания – 16 очков (8 матчей); 2. Польша – 16 (7); 3. Черногория — 13 (7); 4. Румыния – 9 (7); 5. Армения – 6 (8); 6. Казахстан – 2 (7).