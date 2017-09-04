Луческу: арбитры матча Украина — Турция намеренно ошиблись не в нашу пользу

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу раскритиковал работу арбитров в матче с Украиной (0:2) в квалификации ЧМ-2018. Встречу обслуживала испанская бригада рефери во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом.
«Судьи сделали пять серьёзных ошибок не в нашу пользу. Первый гол мы пропустили из офсайда, во втором мяч покинул пределы поля. Также в нашу пользу не назначили пенальти.
Арбитры намеренно допустили эти ошибки. У Украины два испанца в тренерском штабе, арбитры также были испанцами. Я ждал извинений от УЕФА и Пьерлуиджи Коллины, но их пока нет», — цитирует Луческу Fotomac.
Испанцами в тренерском штабе сборной Украины являются Рауль Рианчо и Педро Хара.
Луческу: ошибки судей дали преимущество Украине, за это стоило извиниться