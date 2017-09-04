С. Ткачёв: после каждого матча «Локо» Смородская забегала и всех целовала в щёки

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал о своём периоде выступлений за «Локомотив», когда президентом клуба была Ольга Смородская, а главным тренером — Леонид Кучук.
«После каждого матча, тем более победного, Смородская всегда чуть ли не ногой открывала дверь, забегала и всех целовала в щёки. Говорила: „Всех люблю, люблю, люблю“. Было интересно. Она и на тренировках присутствовала, даже подсказывала. Конечно, тяжело понять, когда женщина даёт подсказки, но ей нравилось. Президент же, как-никак. Бывало, даже на поле выходила подсказывать.
У Кучука на первом месте дисциплина — и игровая, и в быту. Он фанат футбола настолько, что приходил утром на тренировки с красными глазами. Видно было, что не спал, особенно после поражений, анализировал всё это. Порой после матчей он аж за сердце хватался, как зомби был.
Думаю, сейчас Кучук чуть успокоился. Он очень хороший, сильный тренер, и было приятно с ним поработать. Я ему благодарен за доверие. Это очень хороший человек. В «Локомотив» я пришёл с ним. Думаю, больше во мне был заинтересован именно тренер, а не клуб. Поэтому, когда он ушёл, пришлось уйти и мне", — сказал Ткачёв в интервью программе «Разговор с канониром» на официальном канале «Арсенала» в YouTube.