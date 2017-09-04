Агент Коутиньо запросил у «Барселоны» € 200 млн якобы от имени «Ливерпуля»

Журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар поделился деталями переговоров «Барселоны» и «Ливерпуля» о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо.
По информации Агилара, агент бразильца, Киа Джурабчиан, якобы от имени «Ливерпуля» в последний день трансферного окна запросил за своего клиента у «Барселоны» € 200 млн. При этом в английском клубе ничего не знали о действиях агента. Каталонцы ответили Джурабчиану отказом.
Напомним, после закрытия трансферного окна в «Барселоне» сообщили, что «Ливерпуль» просил за Коутиньо € 200 млн, но красные опровергли эту информацию.
В «Ливерпуле» отрицают, что просили у «Барселоны» € 200 млн за Коутиньо