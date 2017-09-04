Пятов: самая сильная сторона сборной Исландии — стандарты

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Исландии. Встреча состоится 5 сентября.
«Изучаем соперника. Была теория, сделали акцент на стандартах исландцев — это их самая сильная сторона. Есть еще сутки, чтобы подготовиться к игре. А там уже посмотрим, что выйдет.
Я был на последней выездной пресс-конференции в Тампере и сборная выиграла? Даст бог, ситуация повторится. Надеюсь, так и будет», — цитирует Пятова «Террикон».
Ротань: Исландия — сильный соперник, но всё зависит от сборной Украины