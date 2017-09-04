Тренер сборной Сан-Марино: от Азербайджана мы пропустили неожиданно много

Главный тренер сборной Сан-Марино Пьер-Анджело Манцароли поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2018 с Азербайджаном. Встреча проходила в Баку на стадионе «Баксель Арена — 8-й километр» и завершилась со счётом 5:1.
«Учитывая, что у нас маленькая страна и состав очень молодой, мы вели борьбу. Не всегда нам удаётся забить. Очень приятно, что мы забили в этой встрече. Однако нашей игрой я недоволен. Не задумывались ли мы о натурализации футболистов? Нет. У нас в стране довольно жёсткие правила, и это не позволяет осуществлять натурализацию иностранных игроков. У нас все ребята из Сан-Марино. Стараемся достойно защищать честь страны.
Я и вчера говорил, что у Азербайджана есть футбольные традиции. Выходом в групповой этап Лиги чемпионов это доказал «Карабах». Несмотря на то что в этой игре мы неожиданно много пропустили, думаю, сыграли лучше, чем в первой нашей встрече с Азербайджаном", — цитирует тренера Аzerisport.