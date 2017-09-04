Сборная Польши победила Казахстан, Черногория одолела Румынию

Сборная Польши разгромила команду Казахстана в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча прошла в Варшаве на стадионе «Народовы» и завершилась со счётом 3:0.
Голами в составе поляков отметились Аркадиуш Милик, Камил Глик и Роберт Левандовски, реализовавший пенальти.
В параллельном матче группы Е сборная Черногории минимально переиграла Румынию (1:0) благодаря мячу Стевана Йоветича.
По итогам восьмого тура квалификации Польша, Дания и Черногория поведут борьбу за выход на ЧМ-2018, а команды Румынии и Армении вслед за Казахстаном потеряли шансы попасть на турнир.
Турнирное положение в группе Е: 1. Польша – 19 очков (8 матчей); 2. Дания – 16 (8); 3. Черногория — 16 (8); 4. Румыния – 9 (8); 5. Армения – 6 (8); 6. Казахстан – 2 (8).