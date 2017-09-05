«Фиорентина» расторгла контракт с чилийцем Матиасом Фернандесом

«Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с полузащитником Матиасом Фернандесом. Чилийский футболист продолжит карьеру в команде «Некакса» из Мексики, где всё ещё открыто трансферное окно.
Фернандес выступал за «Фиорентину» с 2012 года, до этого он защищал цвета испанского «Вильярреала», лиссабонского «Спортинга» и чилийского «Коло-Коло». В сезоне-2016/17 31-летний футболист играл на правах аренды за «Милан», где провёл 13 матчей в чемпионате Италии и забил один гол.
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