Ковальчук — Глушакову: брат, удачи вам!

Нападающий хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук после победы над ХК «Спартак» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ пожелал удачи красно-белым и лично капитану футбольной команды спартаковцев Денису Глушакову. Последний произвёл символическое вбрасывание перед хоккейной встречей.
«Хорошая игра! Всех с победой!!! „Спартаку“ удачи. Денис, брат, вам удачи!!! Всегда рядом!» — написал Ковальчук в «Инстаграме» и прикрепил фотографию с Глушаковым.
Фотографию можно посмотреть на странице Ковальчука в «Инстаграме».
Капитан ФК «Спартак» Глушаков произвёл символическое вбрасывание в матче со СКА