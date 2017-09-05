Газинский: если бы «Краснодар» знал причину нестабильности, уже устранил бы её

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал нестабильную игру команды в первой части сезона и в том числе единственное поражение от «Спартака» в третьем туре РФПЛ.
«Если бы знали причину нашей нестабильности, то уже устранили бы её. После каждой игры есть теоретические занятия, разбираем ошибки, но опять наступаем на те же грабли и пропускаем ненужные мячи. Стараемся отрабатывать на тренировках и больше подобное не повторять. Это правда, что с соперниками, которые больше обороняются, „Краснодару“ даже тяжелее, чем с лидерами. С „Амкаром“ вели 1:0, и была, наверное, излишняя уверенность. Думали, что сможем довести матч до победы, и за это нас наказали. В Ростове всегда тяжело, и соперник стремился наказать нас за потери.
Что касается матча со „Спартаком“, то красно-белые забили нам дважды со „стандартов“. Пропустили после необязательных ошибок: пенальти привезли сами себе, а затем штрафной в конце тайма — невынужденный фол. Прекрасно знаем, как Фернандо забил нам дома со штрафного, и опять получилась такая ситуация. А отыграться было тяжело. В той игре мы сами виноваты. Мы свои моменты не реализовали, и поэтому они выиграли. Стал ли „Спартак“ слабее? Если вспоминать нашу с ними игру, то не сказал бы так. В этом матче они играли так же агрессивно, как и в предыдущем году. Пристально за „Спартаком“ не слежу, но, судя по результату, наверняка у них есть какие-то проблемы», отметил Газинский в эфире программы «Футбол России».