Лагербек: немцы сделали сборной Норвегии очень больно

Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек прокомментировал разгромное поражение от команды Германии в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Норвежцы пропустили в Штутгарте шесть голов, четыре из них до перерыва. Точными ударами отметились Месут Озил, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Марио Гомес и Тимо Вернер, оформивший дубль.
«Мы получили урок. Сборная Германия — фантастическая команда, одна из лучших в мире. Немцы сделали нам очень больно. Но хорошо, что мы можем учиться на этом поражении», — цитирует специалиста французское издание L'Equipe.
Германия со счётом 6:0 разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию