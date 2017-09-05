Защитник Мальты Борг плюнул в капитана Шотландии Брауна во время матча в Глазго

Защитник сборной Мальты Стив Борг и капитан национальной команды Шотландии Скотт Браун повздорили во время встречи восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018 года, которая завершилась победой шотландцев со счётом 2:0.
Во время выяснения отношений на поле футболист из Мальты плюнул в Брауна, и капитан сборной Шотландии после игры рассказал всё, что о нём думает.
«Он плюнул в меня, но потом хотел извиниться. Хорошо, что я сохранял хладнокровие в тот момент. Борг — отвратительный подонок. Впрочем, для нас главное — это три очка, команда важнее одного человека», — цитирует Брауна Daily Mail.
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