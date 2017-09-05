Мюллер: в матчах с Германией чехи защищались гораздо лучше норвежцев

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер поделился мнением об уверенной победе своей команды над соперниками из Норвегии (6:0) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018. По словам форварда, немцам удалось улучшить свою игру после непростого матча в Чехии в седьмом туре.
«По сравнению с матчем в пятницу в Чехии нам удалось исправить недочёты в своей игре, однако нужно понимать, что чехи защищались гораздо лучше норвежцев», — приводит послематчевый комментарий Мюллера французское издание L`Equipe.
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