Милик: Польша должна была снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик, открывший счёт в противостоянии с соперниками из Казахстана (3:0) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018, подчеркнул, что мог забить и больше одного гола в ворота гостей.
«Я очень доволен своим голом, он многое для меня значит, ведь у меня был продолжительный перерыв из-за травмы. У меня было ещё несколько выгодных возможностей, и я мог бы забить больше голов, но рад, что мы выиграли очень важный матч.
Во втором тайме мы сыграли слабее, но контролировали матч и добили нашего соперника. Наверное, после перерыва мы подустали, но должны был снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме. Приятно, что создавали голевые моменты, мы постоянно развиваемся и движемся вперёд», — цитирует футболиста польское издание Sport.