Агент: Ярмоленко хочет восхитить своей игрой болельщиков «Боруссии» Д

Новый нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко очень хочет доказать немецкому клубу и его поклонникам, что на него не зря сделали ставку. Об этом сказал агент украинского футболиста Ральф Изенеггер.
«Андрей всегда хотел играть за «Боруссию», так как это клуб, о котором можно только мечтать. Команда, замечательные болельщики, чудесный стадион… Ярмоленко очень хочет добиться успехов и восхитить своей игрой болельщиков «Боруссии». Ярмоленко хотел бы играть важную роль для «Боруссии», — приводит слова Изенеггера интернет-издание Sport1.
Ярмоленко: поначалу всерьез не отнёсся к информации об интересе «Боруссии»