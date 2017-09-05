Тедеско: вполне представляю себе возвращение Хёведеса в «Шальке-04»

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес, перешедший на правах аренды в туринский «Ювентус», может вернуться в ряды гельзенкирхенского клуба. Об этом сказал главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско.
«Я вполне представляю себе возвращение Хёведеса в «Шальке-04». Мы были бы рады, если бы он вновь играл за нашу команду. Я уже говорил, что Хёведес нужен нам. Я сам никоим образом не добивался перехода Бенедикта в другой клуб», — цитирует Тедеско Kicker.
Тедеско перед стартом текущего сезона лишил чемпиона мира 2014 года капитанской повязки, после чего Хёведес перешёл «Ювентус». Затем Тедеско сказал, что желающего перейти в другой клуб игрока останавливать не следует. Хёведес на это ответил, что футболиста можно остановить, было бы желание.
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