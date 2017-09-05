О`Нил: команды хотят избежать встречи с Северной Ирландией в плей-офф к ЧМ-2018

Сборная Северной Ирландии гарантировала себе минимум второе место в отборочной группе С после домашней победы над соперниками из Чехии (2:0) в восьмом туре квалификации чемпионата мира — 2018 и готовится к матчам плей-офф за право участия в финальной части мирового первенства в России. Главный тренер сборной Майкл О`Нил считает, что потенциальные соперники хотели бы избежать противостояния с ирландцами на ключевом этапе отборочного цикла.
«Страх присутствует перед играми плей-офф и не проходит во время этого раунда. Вероятно, те команды, которые хотели бы получить сборную Северную Ирландию в качестве соперника, сейчас говорят, что хотели бы избежать встречи с нами», — цитирует специалиста The Telegraph.
Германия со счётом 6:0 разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию