Сампаоли: сборной Аргентины сложно не зависеть от игры Месси

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли признал, что команда зависит от игры нападающего Лионеля Месси, о чём говорят многие специалисты и болельщики.
«Сборной Аргентине сложно не зависеть от игры Месси. Ведь в нашей команде играет лучший футболист мира, и у нас есть возможность использовать его. Мы должны суметь использовать его в той или иной ситуации как можно лучше. Нам нужно усиливать взаимодействие Месси с такими футболистами, как Банега, Ди Мария, Икарди и Дибала. Месси способен на это в соответствии с игровыми качествами и действиями этих игроков», — приводит слова Сампаоли AS.
Сампаоли: очень важно, чтобы Месси и Дибала взаимодополняли друг друга