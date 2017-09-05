175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Месси посоветовал Денису Суаресу не покидать «Барселону»

5 сентября 2017, вторник. 09:09 Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сыграл роль в том, что полузащитник команды Денис Суарес не покинул каталонский клуб и не принял предложение «Наполи», сообщает испанское интернет-издание Sport.

«Барселона» получила предложение по Суаресу от итальянского клуба и передала его футболисту. Руководство сине-гранатовых предоставило Суаресу самому решить свою судьбу. Суарес в свою очередь решил посоветоваться с некоторыми лидерами команды, в том числе и с нападающим Лионелем Месси. Футболист сборной Аргентины посоветовал Денису остаться в испанском гранде, несмотря на то что было ясно, что игроку будет очень нелегко играть в основном составе.

«Наполи» возобновил интерес к игроку «Барселоны» Денису Суаресу
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Наполи ФК Барселона Денис Суарес Лионель Месси
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
10:31 «Милан» сделал «Наполи» запрос по трансферу Рейны
10:29 Экс-игрок «Рубина» Кисляк может перейти в «Крылья Советов»
10:19 «Барселона» дважды отказалась от возможности подписать Дибалу в пользу Коутиньо
10:18 Румменигге: выплаты по солидарности увеличились на 40 процентов, горжусь этим
09:49 Саутгейт — о жесте Алли: у него с Уолкером странный способ общения
09:45 Пеле: мне предлагали играть в «Баварии» рядом с Беккенбауэром
09:44 Хамес Родригес поможет сборной Колумбии в матче с командой Бразилии
09:36 У. Дембеле: мне нравился Вилья, но моим любимым игроком является Месси
09:22 Самарджич провёл первую тренировку в составе «Анжи»
09:12 Алли извинился за свой жест в матче со сборной Словакии
09:10 Бартомеу: было ошибкой верить Неймару, а Месси продлил контракт с «Барселоной»
09:09 Месси посоветовал Денису Суаресу не покидать «Барселону»
09:09 Мбаппе — болельщикам «Монако»: вы можете ненавидеть меня, но я вас люблю
08:41 Новая Зеландия вышла в плей-офф отборочного цикла чемпионата мира — 2018
08:40 Буффон: больше всего я натерпелся от Роналдо
08:28 Румменигге покинул пост президента ассоциации европейских клубов
08:27 Сампаоли: сборной Аргентины сложно не зависеть от игры Месси
08:25 Левандовски: с 25 метров видел, что гол был, а судья этого почему-то не заметил
08:25 О`Нил: команды хотят избежать встречи с Северной Ирландией в плей-офф к ЧМ-2018
08:24 Усман Дембеле: не думаю заменить Неймара в «Барселоне»
08:23 Тедеско: вполне представляю себе возвращение Хёведеса в «Шальке-04»
07:30 Тысячи болельщиков не попали на «Уэмбли» к началу матча из-за ошибки в билетах
07:29 «Реал» не намерен выставлять Бэйла на трансфер
07:29 Ушедший из «Тосно» вратарь Гутор продолжит карьеру в одесском «Черноморце»
07:28 Агент: Ярмоленко хочет восхитить своей игрой болельщиков «Боруссии» Д
07:27 Милик: Польша должна была снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме
07:26 Бускетс не захотел сравнивать Иньесту с Иско
07:25 Бобич – о трансферном рынке: в футболе больше нет нравственности
06:38 Пеле: Паулиньо своей игрой в «Барселоне» очень удивит
06:37 Буффон: не думаю, что «Реалу» надо приобретать Доннарумму
06:16 Дайер: сначала Рашфорд допустил ошибку, но затем приблизил Англию к ЧМ-2018
06:01 Мюллер: в матчах с Германией чехи защищались гораздо лучше норвежцев
05:37 Защитник Мальты Борг плюнул в капитана Шотландии Брауна во время матча в Глазго
05:21 Лагербек: немцы сделали сборной Норвегии очень больно
02:52 Газинский: если бы «Краснодар» знал причину нестабильности, уже устранил бы её
01:42 Ковальчук — Глушакову: брат, удачи вам!
01:39 Ефремов: Мутко не просто на своём месте, он живёт и болеет футболом
01:30 Газинский: Галицкий много времени уделяет команде «Краснодара»
00:53 Бородюк: как бы странно ни звучало, в таких поражениях надо закаляться
00:47 Фил Невилл: нехорошо рассуждать о том, кому Алли показывал средний палец
00:43 «Реал» назван лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов
00:30 Зинченко: Исландия показала на Евро-2016, что умеет играть в футбол
00:25 «Фиорентина» расторгла контракт с чилийцем Матиасом Фернандесом
00:17 Саутгейт: Рашфорд показал потрясающий боевой дух в матче со Словакией
00:08 Эдер: подумываю над тем, чтобы нанять репетитора по русскому языку
Все новости RSS
Партнерский контент