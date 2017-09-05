Месси посоветовал Денису Суаресу не покидать «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сыграл роль в том, что полузащитник команды Денис Суарес не покинул каталонский клуб и не принял предложение «Наполи», сообщает испанское интернет-издание Sport.
«Барселона» получила предложение по Суаресу от итальянского клуба и передала его футболисту. Руководство сине-гранатовых предоставило Суаресу самому решить свою судьбу. Суарес в свою очередь решил посоветоваться с некоторыми лидерами команды, в том числе и с нападающим Лионелем Месси. Футболист сборной Аргентины посоветовал Денису остаться в испанском гранде, несмотря на то что было ясно, что игроку будет очень нелегко играть в основном составе.
«Наполи» возобновил интерес к игроку «Барселоны» Денису Суаресу