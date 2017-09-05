Самарджич провёл первую тренировку в составе «Анжи»

Накануне у «Анжи» состоялась вечерняя тренировка в рамках подготовки к ближайшей игре с «Тосно». После недельного интенсивного этапа сбора в режиме двухразовых тренировок подопечные Вадима Скрипченко получили выходной день, а вчера вернулись к работе и непосредственно приступили к подготовке к календарному матчу.
Свою первую тренировку в составе новой команды провел новичок «Анжи» защитник Мирал Самарджич. Присоединился и приступил к тренировкам полузащитник Игорь Чайковский, который занимался по индивидуальной программе.
Тренировочное занятие, которое в общей сложности длилось два часа, прошло на резервном естественном поле «Анжи Арены». Вернулся в расположение команды голкипер Георгий Лория, так и не сыгравший из-за травмы за сборную Грузии.
Отсутствовали два футболиста — Игорь Армаш и Аяз Гулиев, которые, как известно, заиграны за сборные своих стран. Выездная игра с клубом «Тосно» состоится 9 сентября и начнётся в 14:00 мск.