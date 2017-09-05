У. Дембеле: мне нравился Вилья, но моим любимым игроком является Месси

Новичок «Барселоны» Усман Дембеле, который за € 105 млн плюс бонусы перешёл в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии», рассказал, кто является его любимым игроком в испанской команде.
«Мне нравилось, как играл Давид Вилья, но моим любимым игроком является Лионель Месси. Также мне нравится знаменитая тики-така в исполнении «Барселоны», — цитирует Дембеле пресс-служба каталонского клуба.
Дебютировать в футболке «Барселоны» 20-летний нападающий может уже 9 сентября в каталонском дерби с «Эспаньолом».
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