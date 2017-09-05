Азар: хочу победить во всех турнирах, но Лига чемпионов стоит особняком

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что в нынешнем сезоне для него победа в Лиге чемпионов будет являться приоритетной целью, так как он ещё никогда не побеждал в самом престижном евротурнире.
«Я хочу победить во всех турнирах, но признаюсь, что Лига чемпионов стоит для меня особняком, потому что я никогда не выигрывал в этом турнире. Четыре года назад мы смогли дойти до полуфинала, но теперь я хочу как минимум сыграть в финале, а максимум — выиграть турнир. Почему бы нам не сделать это?» — цитирует Азара Marca.
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