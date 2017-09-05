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Арбитр Сухой будет судить матч «Динамо» — «Зенит»

5 сентября 2017, вторник. 11:06 Футбол

Назначены судьи и инспекторы на матчи 9-го тура Премьер-Лиги. Матч между «Динамо» и «Зенитом» будет судить арбитр Алексей Сухой, сообщает пресс-служба РФС.

8 сентября (пятница)

«Амкар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

9 сентября (суббота)

«Тосно» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ростов» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

10 сентября (воскресенье)

«Динамо» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Уфа» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

11 сентября (понедельник)

«Урал» – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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5 сентября 2017, вторник
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