Ромащенко: белорусский футбол деградирует, уровень чемпионата тоже

Бывший нападающий сборной Беларуси Максим Ромащенко, известный в России по выступлению за московское «Динамо», «Торпедо», «Химки», «Салют» и брянское «Динамо», прокомментировал слабое выступление национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.
«Ниже опускаться некуда. Это провал. Остаётся проиграть только Гибралтару. Футбол, который показывает сборная Беларуси сейчас, не дотягивает до высокого уровня. Новое поколение плохо обучено, оно не конкурентоспособно. Этим игрокам очень сложно соперничать с другими сборными. В моё время результаты были лучше. Да, мы проигрывали, но такой огромной пропасти не было. Белорусский футбол деградирует, уровень национального чемпионата тоже. Беларусь всегда славилась замечательными, талантливыми футболистами. Сейчас же таких нет», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
Сборная Беларуси в группе А занимает последнее место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».