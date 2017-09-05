Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» перенесён с 26 на 27 ноября

В расписании трёх матчей РФПЛ произошли изменения. Об этом говорится на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги. В соответствии со статьёй 6 регламента РФПЛ сезона-2017/18 изменены даты и время следующих матчей.
Матч 10-го тура между командами «Тосно» и «Спартак» состоится 17 сентября 2017 года. Начало — в 13:00 мск.
Матч 10-го тура между командами «СКА-Хабаровск» и «Ахмат» состоится 17 сентября 2017 года. Начало — в 11:00 мск.
Матч 18-го тура между командами «Спартак» и «Зенит» состоится 27 ноября 2017 года. Начало — в 19:30 мск.
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