Исландия – Украина: онлайн-трансляция матча начнётся 5 сентября в 21:45

5 сентября в Рейкьявике на стадионе «Лаурдалсвёллур» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальным командами Исландии и Украины. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Исландия – Украина.
Встречу 5.09.2017 рассудит шотландская бригада арбитров во главе с рефери Уильямом Колламом.
Ранее команды встречались друг с другом 3 раза. Дважды между Исландией и Украиной была зафиксирована ничья, и один матч завершился победой украинской сборной. Последняя встреча между этими командами состоялась 5 сентября 2016 года и завершилась вничью – 1:1.
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