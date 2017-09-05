Игроки и сотрудники «Уфы» на собственные средства построили спортивную площадку для школы-интерната №59 в Уфе. К новому учебному году была построена новая многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием. Спортивное сооружение открыто на территории коррекционной школы-интерната №59, с которой футболисты команды уже давно в дружеских отношениях.
Болельщики клуба также внесли свой вклад и раскрасили тематическими граффити территорию вокруг площадки. На торжественной церемонии открытия присутствовала вся команда, тренеры и руководство «Уфы».
«Уфа» построила спортивную площадку для школы-интерната
Фото: Championat.com
«Уфа» построила спортивную площадку для школы-интерната
Фото: Championat.com
Семак: «Уфе» надо собирать полный стадион, но пока не получается