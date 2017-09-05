Президент федерации футбола Франции: Ла Лиге не нужно беспокоиться за «ПСЖ»

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал новость о том, что УЕФА начал расследование в отношении «ПСЖ» по поводу финансового фэйр-плей.
«ПСЖ» всегда выполняет свои обязательства. Никаких жалоб со стороны налоговых служб не было. УЕФА обеспокоен, но не нужно беспокоиться остальным. Особенно Ла Лиге. Финансовый фэйр-плей помогает контролировать счета, но какие топ-клубы, кроме маленьких, наказывали? УЕФА наказывал «Реал», «Барселону» или английские клубы? Отчасти речь идёт о зависти», — цитирует Ле Гре L’Equipe.
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