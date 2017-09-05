Лихтенштейн – Испания: онлайн-трансляция матча начнётся 5 сентября в 21:45

5 сентября в Вадуце на стадионе «Райнпарк» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальным командами Лихтенштейна и Испании. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лихтенштейн – Испания.
Встречу 5.09.2017 рассудит болгарская бригада арбитров во главе с рефери Ивайло Стояновым.
Ранее команды встречались друг с другом 7 раз. Все семь матчей завершились победой Испании. Кроме того, испанская сборная забила в общей сумме 31 мяч и не пропустила ни одного. Последняя встреча между этими командами состоялась 5 сентября 2016 года и завершилась домашней победой Испании со счётом 8:0.
Вилья из-за повреждения пропустит матч Лихтенштейн — Испания