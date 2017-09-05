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Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года

5 сентября 2017, вторник. 12:37 Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт со своим клубом. Новое соглашение специалиста теперь рассчитано до 2020 года. Об этом сообщил официальный сайт мадридской команды. Срок прежнего контракта 47-летнего Симеоне истекал в следующем году.

Аргентинец возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время мадридцы стали чемпионами Испании, обладателями национального Кубка, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов.

Недавно «Атлетико» одержал под руководством Симеоне двухсотую победу. Они были одержаны аргентинцем в 321 матче. Таким образом, тренер добился максимального результата в 62,3 % встреч.

Симеоне одержал 200-ю победу в качестве тренера «Атлетико» во всех турнирах
Источник: Официальный сайт ФК "Атлетико" (Мадрид) Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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