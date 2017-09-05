Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт со своим клубом. Новое соглашение специалиста теперь рассчитано до 2020 года. Об этом сообщил официальный сайт мадридской команды. Срок прежнего контракта 47-летнего Симеоне истекал в следующем году.
Аргентинец возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время мадридцы стали чемпионами Испании, обладателями национального Кубка, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов.
Недавно «Атлетико» одержал под руководством Симеоне двухсотую победу. Они были одержаны аргентинцем в 321 матче. Таким образом, тренер добился максимального результата в 62,3 % встреч.
Симеоне одержал 200-ю победу в качестве тренера «Атлетико» во всех турнирах