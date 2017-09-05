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Витиньо: нет смысла плакать из-за того, что ЦСКА не усилился

5 сентября 2017, вторник. 12:40 Футбол

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал тот факт, что «армейцы» никого не приобрели во время летнего трансферного окна.

«Не знаю, почему так произошло. Но мы не должны из-за этого переживать. Не следует забивать себе этим голову. Футболистам лучше сосредоточиться на своей работе. Конечно, было бы лучше, если бы ЦСКА кого-нибудь приобрел – хотя бы для обоймы. Но мы остаемся очень сильной командой, у нас прекрасный подбор футболистов. Нам необходимо сплотиться, собраться и показать свой максимальный уровень в каждом конкретном матче. Сплоченность позволит компенсировать отсутствие трансферов.

Зато усилился «Зенит»? Здорово, что «Зенит» укрепился – он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство, это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле», — цитирует Витиньо «Спорт-экспресс».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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