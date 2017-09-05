Витиньо: в Лиге чемпионов ЦСКА может играть на равных со всеми, включая «МЮ»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. «Армейцы» попали в группу А вместе с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой».
«Очень сложная группа, как, впрочем, и все остальные. Но у нас есть определённая миссия, которую мы должны выполнить, а именно – показать достойную игру в Лиге чемпионов. Нам надо качественно подготовиться и досконально изучить каждого соперника, чтобы максимально осложнить им жизнь.
Со всеми можно сражаться и всех можно побеждать. Да, у них более громкие имена и более славная история, но тем не менее за них играют такие же живые люди, как и мы. Не считаю, что они сильно нас превосходят, со всеми можно играть на равных.
Можно ли играть на равных с «МЮ»? Конечно. Единственное – все футболисты в данном матче должны выложиться на 150 процентов, играть на пределе своих возможностей и даже выше. Необходимо собраться, сконцентрироваться и сыграть так, чтобы не жалеть об упущенных возможностях.
Команда сильно обновилась. «Юнайтед» сделал хорошие приобретения, но схема и манера действий футболистов остались прежними», — цитирует Витиньо «Спорт-экспресс».
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