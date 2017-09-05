Зобнин: «Спартак» может обыграть любую команду в группе Лиги чемпионов

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которой красно-белые попали в группу Е вместе с «Ливерпулем», «Марибором» и «Севильей».
«Считаю, что жеребьёвка сложилась удачно для «Спартака». Все команды примерно равны, включая «Марибор». Много говорят, что это слабый клуб, но я так не считаю. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Со всеми нужно играть на максимуме, выкладываться на сто процентов. В нашей группе любая команда может занять как первое, так и последнее место. Возможно, чуть-чуть выделяется «Ливерпуль», но мы можем победить любую команду», — цитирует Зобнина «Советский спорт».
Первый матч «Спартак» проведёт 13 сентября с «Марибором». Закажи поездку на первую игру красно-белых в Лиге чемпионов.