Колумбия – Бразилия: онлайн-трансляция матча начнётся 5 сентября в 23:30

5 сентября в Барранкилье на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальным командами Колумбии и Бразилии. Встреча начнётся в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Колумбия – Бразилия.
Встречу 5.09.2017 рассудит венесуэльская бригада арбитров во главе с рефери Хесусом Валенсуэлой.
Ранее команды встречались 40 раз. 24 матча завершились победой Бразилии, 10 игр закончились вничью, и ещё 6 раз победителями становились колумбийцы. Последняя встреча между командами состоялась 6 сентября 2016 года и завершилось победой Бразилии со счётом 2:1.
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