В Екатеринбурге открыта новая тренировочная база чемпионата мира — 2018

Российский вице-премьер, министр спорта Виталий Мутко сегодня прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Вместе с генеральным директором оргкомитета по подготовке к чемпионату мира 2018 года Алексеем Сорокиным он открыл спорткомплекс «Калининец», сообщает Newstube.
«Калининец» будет работать в качестве одной из тренировочных баз во время проведения чемпионата. Отметим, что Екатеринбург примет четыре игры группового этапа турнира.
Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Мутко: стадион к ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть достроен к концу октября