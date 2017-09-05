ФК «Краснодар» вошёл в состав ассоциации европейских клубов (ЕСА). Об этом было объявлено в ходе Генеральной ассамблеи, которая с 4 по 5 сентября проходит в Женеве. Информация о вхождении «Краснодара» в состав ассоциации появилась на официальной странице ЕСА в «Твиттере».
Отметим, что, помимо «Краснодара», в состав Ассоциации европейских клубов входят «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Спартак».
Ассоциация европейских клубов является независимым органом, напрямую представляющим интересы футбольных клубов на европейском уровне.
Газинский: если бы «Краснодар» знал причину нестабильности, уже устранил бы её