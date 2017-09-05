Экс-защитник «Зенита» Губочан может перейти из «Марселя» в «Трабзонспор»

Защитник Томаш Губочан, известный в России по выступлению за «Зенит» и «Динамо», может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает L'Equipe, в услугах 31-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Марселю», заинтересован «Трабзонспор».
Руководство турецкого клуба предлагает за словака € 2 млн. Контракт Томаша Губочана истекает летом 2019 года, и руководство «Марселя» готово рассмотреть предложение. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.
Томаш Губочан играет в «Марселе» с июля 2016 года, куда за € 1,2 млн перешёл из московского «Динамо».
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