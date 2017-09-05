Президент «Ювентуса» Аньелли – новый глава ассоциации европейских клубов

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был избран главой ассоциации европейских клубов (ЕСА). Такое решение принято в ходе голосования, которое состоялось в рамках Генеральной ассамблеи в Женеве. Об этом говорится на официальной странице организации в «Твиттере».
На посту руководителя ассоциации европейских клубов 41-летний итальянец сменил председателя правления мюнхенской «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, об уходе которого объявили накануне. Румменигге был президентом ECA со дня её основания в январе 2008 года.
«Краснодар» вошёл в состав ассоциации европейских клубов
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