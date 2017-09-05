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Мирзов: из-за чемпионата мира попросил руководство «Ахмата» отпустить меня

5 сентября 2017, вторник. 14:09 Футбол

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов рассказал, почему он принял решение покинуть «Терек» и перейти в стан команды из Ленинградской области.

«Пока не всё получается в полном объёме, но рассчитываю в скором времени набрать форму и играть ещё лучше, чем это было в московском «Торпедо». Я уверен в себе, рассчитываю, что всё ещё впереди. После «Торпедо» у меня была серьёзная травма, я долго набирал форму, из-за чего и играл мало. Надеюсь, что в «Тосно» игровой практики будет больше.

Именно из-за чемпионата мира я и попросил руководство «Терека», теперь уже «Ахмата», отпустить меня, потому что игровой практики было недостаточно. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову, вошедшему в моё положение. Попросил отпустить меня, ведь на носу чемпионат мира. Это моя мечта. Буду работать, а там — какой будет воля Всевышнего.

Сначала был вариант с уходом в аренду в «Тосно», затем возник вариант с выкупом «Ростовом» моего контракта и уходом в аренду уже оттуда. Попросил об этом и Олега Кононова, и Магомеда Даудова. Я хотел играть, а главный тренер хоть и рассчитывал на меня, но не как на игрока основного состава. Тем более на мою позицию взяли некоторых бразильцев. Спасибо, что в «Ахмате» пошли мне навстречу", — цитирует Мирзова «Спорт день за днём».

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Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Тосно Резиуан Мирзов
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