Мирзов: из-за чемпионата мира попросил руководство «Ахмата» отпустить меня

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов рассказал, почему он принял решение покинуть «Терек» и перейти в стан команды из Ленинградской области.
«Пока не всё получается в полном объёме, но рассчитываю в скором времени набрать форму и играть ещё лучше, чем это было в московском «Торпедо». Я уверен в себе, рассчитываю, что всё ещё впереди. После «Торпедо» у меня была серьёзная травма, я долго набирал форму, из-за чего и играл мало. Надеюсь, что в «Тосно» игровой практики будет больше.
Именно из-за чемпионата мира я и попросил руководство «Терека», теперь уже «Ахмата», отпустить меня, потому что игровой практики было недостаточно. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову, вошедшему в моё положение. Попросил отпустить меня, ведь на носу чемпионат мира. Это моя мечта. Буду работать, а там — какой будет воля Всевышнего.
Сначала был вариант с уходом в аренду в «Тосно», затем возник вариант с выкупом «Ростовом» моего контракта и уходом в аренду уже оттуда. Попросил об этом и Олега Кононова, и Магомеда Даудова. Я хотел играть, а главный тренер хоть и рассчитывал на меня, но не как на игрока основного состава. Тем более на мою позицию взяли некоторых бразильцев. Спасибо, что в «Ахмате» пошли мне навстречу", — цитирует Мирзова «Спорт день за днём».