Бразильцы «Ливерпуля», «МС» и «Челси» вернутся в клубы совместным чартером

Руководители «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси» заказали один общий чартерный рейс для своих бразильских легионеров. Об этом пишет Sky Sports. В клубах хотят, чтобы южноамериканские футболисты поскорее вернулись из расположения сборной.
5 сентября сборная Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сыграет с Колумбией, после чего футболисты Габриэл Жезус, Фернандиньо, Эдерсон (все — «Манчестер Сити»), Филиппе Коутиньо, Роберто Фирмино (оба – «Ливерпуль») и Виллиан («Челси») вылетят в Англию.
Отметим, что «Манчестер Сити» заказал второй чартер и для аргентинцев Серхио Агуэро и Николаса Отаменди.
В 4-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле примет «Ливерпуль», а «Челси» на выезде сыграет с «Лестер Сити».
Они в эти игры не играют. Клубы, которые переждали трансферное безумие
Познали дзен.