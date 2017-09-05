Флоренци: если бы не футбол, возможно, я бы стал барменом

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци рассказал, чем бы он занимался, если бы он не стал профессиональным футболистом.
«Я рад заниматься своей работой. Даже не знаю, что бы я делал, хотя возможно, что я бы стал барменом, как некоторые из моих друзей. Возможно, я бы работал в ресторанном бизнесе.
Первые воспоминания о футболе связаны с игрой в академии Acilia. Рядом с ней у моих родителей был бар. С самого детства со мной рядом всегда был мяч», – сказал Флоренци в эфире Sky Italia.
Флоренци: пока не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом