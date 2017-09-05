«Барселона» достигла принципиальной договорённости с Иньестой о новом контракте

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может задержаться в каталонской команде. Контракт 33-летнего футболиста истекает летом следующего года, а новый пока не подписан. Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что между клубом и игроком достигнута принципиальная договорённость о продлении соглашения.
«Мы достигли принципиальной договорённости о продлении контракта. Надеемся, что в ближайшие недели всё уладим. Это хорошая новость.
Мы хотим, чтобы Иньеста завершил карьеру в «Барселоне». Идея нового контракта в том, чтобы его автоматически можно было продлевать год за годом, пока он не решит завершить карьеру», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Андрес Иньеста является воспитанником «Барселоны». В одном из интервью футболист признался, что задумался об уходе из команды.