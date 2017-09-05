Давид Сильва начал переговоры c «Манчестер Сити» о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва начал переговоры со своим клубом о продлении контракта ещё на один год, сообщает Daily Mail. Действующее соглашение испанского футболиста рассчитано с «горожанами» ещё на два года.
Давид Сильва в прошлом сезоне принял участие в 45 официальных матчах за «Манчестер Сити», забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.
По итогам прошлого сезона 31-летний игрок был признан лучшим в составе своей команды по версии болельщиков. Испанец выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.
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