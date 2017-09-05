«Марибор» объявил, что продал все билеты на матч со «Спартаком»

«Марибор» в социальной сети объявил, что все билеты на домашний матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Спартаком» были уже распроданы.
«12 250 билетов распроданы! За 8 дней до открытия билетов нет, остались только отдельные партии для «Спартака», — говорится в официальном „Твиттере“ словенского клуба.
Встреча между «Марибором» и «Спартаком» состоится 13 сентября на стадионе «Людски врт», который вмещает 12 994 человека.
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