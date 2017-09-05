Марадона: Икарди вызывают в сборную, потому что из-за Санетти

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона считает, что некоторым игрокам не место в национальной команде. Марадона рассказал, как в сборной оказался форвард «Интера» Мауро Икарди.
«Когда я смотрю на сегодняшнюю сборную Аргентины, я волнуюсь. Я думаю, что есть более хорошие футболисты, чем те, которых приглашает Сампаоли. Не вызывая Игуаина, вы упускаете невероятную возможность, особенно заменяя его на Икарди, в котором вы хотите увидеть нового Батистуту.
Икарди находится в команде, потому что Санетти выступал в качестве его представителя. Однажды я говорил с Баусой (бывший главный тренер сборной Аргентины. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал, что однажды ему трижды звонила жена и агент Икарди. Он был ошеломлён», — цитирует Марадону Football Italia со ссылкой на DirctTV Sports.