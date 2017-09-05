Ребко: «Арарата» больше не будет? Скоро всё узнаете

Полузащитник московского «Арарата» Алексей Ребко прокомментировал появившуюся новость о том, что столичный клуб прекратит существование.
«Правда ли, что «Арарата» больше не будет? Сам не в курсе. Скоро всё узнаете», — сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
31 марта этого года стало известно о создании московского «Арарата», который был заявлен для участия в ПФЛ зона «Центр». После семи туров команда лидирует в ПФЛ, одержав 5 побед и дважды сыграв вничью. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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