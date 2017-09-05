Лебеденко: закрытие «Арарата»? Слухи ходят, ждём, что будет дальше

Нападающий «Арарата» Игорь Лебеденко прокомментировал информацию, согласно которой клуб в ближайшее время будет расформирован, а ближайшая домашняя игра с «Рязанью» станет последней для столичной команды.
«Пока нам ничего не сообщали о закрытии команды. Слухи ходят, но мы продолжаем готовиться к следующей игре. Никто из руководства с командой не общался, ничего не говорили. Главный тренер продолжает нас готовить к предстоящему матчу. Ждём, что будет дальше», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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