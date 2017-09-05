Агент Измайлова: Марат рассказал про ситуацию в «Арарате», уже ищем новый клуб

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Арарата» Марата Измайлова, прокомментировал информацию, согласно которой клуб в ближайшее время будет расформирован, а ближайшая домашнего игра с «Рязанью» станет последней для столичной команды.
«Да, у нас есть информация, что „Арарат“ скоро прекратит своё существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Лебеденко: закрытие «Арарата»? Слухи ходят, ждём, что будет дальше