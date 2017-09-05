Ван Перси выступил с заявлением о своей травме

Нападающий сборной Нидерландов и «Фенербахче» Робин ван Перси подтвердил, что получил травму, выступив с заявлением. Ранее сообщалось, что в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Францией (0:4) 33-летний футболист повредил крестообразные связки колена.
«Хотел бы сделать краткое заявление, чтобы внести ясность. Обидно, что в прессе появилась информация без моего согласия. На данный момент у меня незначительная травма колена. Средняя продолжительность восстановления — три недели. Это заключение нескольких специалистов. С нетерпением жду возможности вернуться на поле и приступить к тренировкам», — написал ван Перси в «Твиттере».
Ван Перси получил травму крестообразных связок колена